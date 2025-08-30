Massa visitó Junín y junto a Arata recorrieron las 149 viviendas paralizadas por Milei

Este viernes al mediodía, el referente del Frente Renovador, visitó Junín, cabecera de la cuarta sección electoral. Allí acompañó a la candidata a Senadora provincial Valeria Arata en un encuentro con vecinos afectados por la obra paralizadas de las 149 viviendas del plan Procrear frenada desde diciembre 2023 por Mileri, con casas que están apunto de finalizarse.

Al respecto Arata resaltó que "En Junín, muchas familias siguen esperando algo tan básico como un techo propio. La falta de políticas públicas que pongan a las personas en primer lugar duele y genera desesperanza"

"Esto genera incertidumbre en los vecinos, afectando directamente a miles de familias que esperan cumplir su sueño de la casa propia." señalaron

Más tarde, siguiendo su impronta que promueve la participación de jóvenes y mujeres, Sergio Massa estuvo presente en Baradero, segunda sección electoral, junto a jóvenes preocupados por la falta de empleo y el futuro incierto, acompañado por el candidato a Concejal, Juan Bautista Morales, y el candidato a Diputado provincial, Carlos Puglelli.