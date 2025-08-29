Guerrera llamó a frenar “la motosierra, el ajuste y la ausencia del Estado que propone Milei”

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, visitó este jueves el Cuartel del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chacabuco, que recientemente recibió un subsidio de 20 millones de pesos de parte de ese organismo legislativo. El aporte será utilizado para adquirir una autobomba de uso en incendios forestales más moderna. La institución también tiene previsto reemplazar una segunda unidad.

Guerrera llegó al Cuartel acompañado por el intendente Darío Golía y funcionarios municipales, además del exconcejal Hugo Moro, referente del Frente Renovador. Los visitantes fueron recibidos por el presidente de la Sociedad de Bomberos, Marcelo Cuozzo, junto a otros directivos y el jefe del Cuerpo Activo, Esteban Cippolone.

Golía manifestó que en una reunión mantenida tiempo atrás con directivos de Bomberos le manifestaron la necesidad de renovar las unidades que utilizan para combatir incendios forestales, los cuales son muy frecuentes en el período de verano y cuando hay temporadas sin lluvias. Así, agregó, junto a Moro hicieron gestiones con Guerrera para acceder a un subsidio de la Cámara, el cual fue transferido hace unos días.

Contra el ajuste de Milei

A su llegada al Cuartel, Guerrera fue consultado acerca de qué estima que pasará con la composición de la Cámara de Diputados luego de las elecciones del 7 de septiembre y consideró que el bloque oficialista “no tendrá un gran cambio” en lo numérico, pero sí habrá una reconfiguración “en los bloques opositores”.

También llamó a que en estas elecciones se impida que “la motosierra, el ajuste y la ausencia del Estado que propone Milei” llegue a la provincia de Buenos Aires.