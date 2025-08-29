¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

deportes

El Verde se mide ante el Central de Di María

Un campeón del Mundo pisará el Eva Perón este sábado. Por la séptima jornada de la Zona B del Torneo Clausura, Sarmiento y Rosario Central se enfrentan, este sábado a las 19.15 horas, en el Estadio Eva Perón, con el arbitraje de Andrés Merlos.

Por Redacción

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 19:47

Por la séptima jornada de la Zona B del Torneo Clausura, Sarmiento y Rosario Central se enfrentan, este sábado a las 19.15 horas, en el Estadio Eva Perón, con el arbitraje de Andrés Merlos.

La presencia del campeón del Mundo, Ángel Di María, generó expectativa en la semana y lo que en principio iba a ser un encuentro con público visitante finalmente se desestimó y solo se venderán entradas populares pero para ingresar habrá que presentar el DNI con domicilio en la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a lo que sucederá en el campo, Sava no confirmó a los once pero ensayó con un par de variantes en la semana; en tanto que Holan está en condiciones de repetir el equipo que venció a Newell's.

Probables formaciones:
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Elián Giménez, Gastón González; Iván Morales Bravo y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar o Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Árbitro: Andrés Merlos.