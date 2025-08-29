El Verde se mide ante el Central de Di María

Por la séptima jornada de la Zona B del Torneo Clausura, Sarmiento y Rosario Central se enfrentan, este sábado a las 19.15 horas, en el Estadio Eva Perón, con el arbitraje de Andrés Merlos.

La presencia del campeón del Mundo, Ángel Di María, generó expectativa en la semana y lo que en principio iba a ser un encuentro con público visitante finalmente se desestimó y solo se venderán entradas populares pero para ingresar habrá que presentar el DNI con domicilio en la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a lo que sucederá en el campo, Sava no confirmó a los once pero ensayó con un par de variantes en la semana; en tanto que Holan está en condiciones de repetir el equipo que venció a Newell's.

Probables formaciones:

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Elián Giménez, Gastón González; Iván Morales Bravo y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar o Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Árbitro: Andrés Merlos.