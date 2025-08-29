Encontró una billetera, uso las tarjetas para compras y fue detenido

La víctima había perdido su billetera y horas después comenzaron consumos no autorizados. El acusado, de 27 años, fue identificado en cámaras de seguridad priavadas y del C.O.M. y quedó aprehendido por hurto y defraudación.

El día 18 de agosto, una vecina de Junín denunció el extravío de su billetera, que contenía dinero, documentación personal y tarjetas de débito y crédito de distintas entidades bancarias. Horas más tarde, comenzó a notar consumos no autorizados en comercios locales.

La UFI NRO 4 a cargo Dra Pamela Ricci dispuso la intervención de la Sección de Investigaciones de Cibercrimen Junín, que con oficios urgentes a los bancos afectados logró identificar compras realizadas en un supermercado y una carnicería. A través del análisis de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Junin que fueron fundamentales se observó a un sujeto utilizando una tarjeta dorada para pagar, mediante tareas de OSINT (Investigación de fuentes abiertas) logrando establecer su identidad: un joven de 27 años, domiciliado en el barrio Ferroviario de esta ciudad.

Con estos elementos, se solicitó una orden de allanamiento en su vivienda. El 26 de agosto por la tarde, personal de Cibercrimen Junín con apoyo de la División Cibercrimen Bragado, Infantería, GAD y efectivos del GTO JUNIN 2ª, concretaron un allanamiento en Barrio Ferroviario. Posteriormente, en el marco de la urgencia, se dispuso un segundo allanamiento en inmediaciones del mismo barrio, donde se secuestraron prendas de vestir vinculadas al hecho.

Durante el operativo, el imputado confesó su autoría, motivo por el cual la Fiscalía dispuso su aprehensión por hurto y defraudación mediante uso ilícito de tarjetas de compra, débito o crédito. Fue trasladado a la sede de Cibercrimen Junín y este miércoles compareció ante la fiscalía para brindar declaración indagatoria.

Desde el Ministerio Público destacaron la celeridad y coordinación de las fuerzas intervinientes, lo que permitió esclarecer el hecho y poner a disposición de la Justicia al responsable.