Trágico accidente en la Ruta 5: Hay una persona fallecida en un violento choque

Un hombre de 40 años, oriundo de San Miguel y Policía de profesión, falleció en un trágico accidente vial ocurrido durante la jornada del día de ayer. Según informa Hoy Mercedes, el siniestro tuvo lugar en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 84, unos pocos metros antes del peaje de Olivera, en dirección hacia Mercedes .

El conductor circulaba en un Volkswagen Passat cuando, por causas aún no dilucidadas, impactó a alta velocidad contra la parte trasera de un camión Ford Cargo. Según lo registrado, la colisión fue directa y fatal para el conductor del automóvil, quien murió en el acto .

El camión era conducido por un hombre de 32 años, domiciliado en Moreno, quien resultó ileso . Por el momento, se desconocen los motivos exactos del choque; por lo tanto, la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 2 ya se encuentra interviniendo en el lugar para avanzar con las pericias correspondientes.

Fuente y foto chacabucoenred