Escapaba en bicicleta con un televisor robado en la UNNOBA y fue detenido

En horas de la madrugada efectivos del Comando de Patrullas efectuando recorridas preventivas en Barrio Evita, más precisamente en calles Paso y Pasaje 4 momentos se disponían a identificar a un sujeto que se movilizaba a bordo de una bicicleta llevando consigo un televisor el cual se da inmediatamente a la fuga a pie, despojándose del televisor logrando ser interceptado en calles Pje Venini y Pasteur, allí este sujeto arremete violentamente contra los efectivos, siendo reducido rápidamente, tras haber golpeado a uno de los uniformados.

Posteriormente se logra establecer que el TV JVS de 55 pulgadas había sido recientemente sustraído de las instalaciones de la UNNOBA de calle Libertad, en donde se constataron daños en tejido perimetral y en una de las aberturas.

El delincuente, de 42 años de edad fue trasladado a sede Policial por los delitos de ROBO-LESIONES-ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y fue puesto a disposición de la Justicia.