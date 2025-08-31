Gran cantidad de niños y familias participaron de una jornada de plantación en plaza “Sarmiento”

El viernes por la tarde en la plaza “Domingo F. Sarmiento” se realizó una nueva plantación de árboles de la que participaron alumnos de la Escuela N°18 y vecinos de Villa Belgrano, en conmemoración por el Día Mundial del Árbol. Además, muchos niños y familias disfrutaron también de los nuevos juegos que fueron colocados por el Municipio, en el marco de la renovación que se viene llevando adelante en distintos espacios públicos.

El intendente Pablo Petrecca participó de la jornada junto a parte del gabinete municipal y destacó la política de forestación que el Ejecutivo viene implementando con la plantación de más de 5.000 árboles en todo Junín, y resaltó la importancia que tienen las plazas para las familias y el disfrute de los más pequeños.

A propósito de la organización de esta jornada, Perla Casella, secretaria de Coordinación del Municipio, declaró que “queríamos festejar entre todos el Día del Árbol con todos los vecinos de Villa Belgrano y los estudiantes de la Escuela N°18, en continuidad con este programa de forestación ‘Mi vereda, nuestros árboles’ que venimos implementando desde el año pasado”.

Luego, dijo que “también aprovechamos el día para que los niños y niñas del barrio disfruten de la plaza que fue renovada por el Municipio, con nuevos juegos y actividades para las familias”. Seguidamente, Casella indicó que “elegimos la plaza ‘Sarmiento’ para concretar esta jornada de forestación junto con los chicos de la escuela, porque nos pareció muy simbólico que los alumnos que vienen a esta institución educativa puedan ver el crecimiento de los árboles que plantaron”.

“Este es un espacio público que tiene una demanda y un uso muy grande por parte de los vecinos del barrio y de los alumnos de la escuela, por lo cual le dimos prioridad dentro del plan de remodelación de plazas que estamos haciendo”, añadió.

Asimismo, Perla Casella resaltó que “llevamos plantados más de 5.000 árboles en todo Junín, muchos se los entregamos a los vecinos por medio del programa ‘Mi vereda, nuestros árboles’ para que ellos mismos se encarguen de su cuidado y también tenemos muchos que fuimos colocando en diferentes espacios públicos”. Posteriormente, sostuvo que “es muy importante que sigamos forestando la ciudad porque los árboles le hacen muy bien al ambiente”.

A su turno, el intendente municipal Pablo Petrecca manifestó: “Una familia que vive por Villa Talleres me decía que este espacio para ellos es como el patio de su casa y considero que es una buena definición de lo que significan las plazas y espacios públicos para los vecinos”, y continuó: “Son lugares muy especiales donde las familias pueden venir a disfrutar del aire libre, sentarse a tomar mates en los bancos y mientras ven cómo los niños juegan”.

“Nos pareció muy lindo poder celebrar el Día Mundial del Árbol en conjunto con los alumnos de la Escuela N°18, como bien dijo Perla ya llevamos más de 5.000 árboles plantados en todo Junín a través del funcionamiento de distintos programas, entre los que se incluye por supuesto ‘Mi vereda, nuestros árboles’ con el cual buscamos promover el cuidado por parte de los vecinos también”, afirmó el jefe comunal.

A continuación, el alcalde juninense expuso respecto a la plaza “Sarmiento” que “es un lugar histórico para la ciudad, donde en lo personal pude pasar momentos muy lindos durante mi infancia con los juegos y verla ahora completamente renovada me genera una sensación muy linda”. Al mismo tiempo, señaló que “lo más lindo de todo es ver el uso que le dan los niños y niñas a los juegos, y ver la cara de felicidad en cada uno de ellos mientras se divierten”.