Tarde, primó la cordura

Sarmiento y Rosario Central jugaron 45 minutos en Junín y cuando estaban por salir para disputar la segunda parte el árbitro, Andrés Merlos, tomó la decisión que tendría que haber tomado antes del juego: lo suspendió.

Sava propuso dos cambios (García y Godoy por Ardaiz y Díaz) con la intención de tener la variante de García para ser stopper o mediocampista y en el inicio se ubicó al lado de Villalba anteponiéndose al 4-2-3-1 del Canalla.

La cantidad de agua caída complicó el traslado por abajo y ambos entendieron que había que pasar por arriba la mitad de la cancha para provocar el error defensivo. Sin embargo, lo que se vio se pareció bastante poco a un partido de fútbol porque los futbolistas tenían como principal objetivo adivinar en qué sector la pelota se iba a frenar y evitar cualquier riesgo.

En ese duelo de chapuzones, barrenadas, pelotazos, choques, el Verde logró jugar más tiempo en campo contrario pero no pudo generar peligro; en tanto que el visitante dispuso de un desborde de Campaz que Acosta retuvo sobre la línea, aunque en el inicio Veliz había partido adelantado.

En ese contexto, el conjunto de Holan comenzó a provocar faltas en el terreno rival y sobre el cierre de la primera parte estuvo cerca de ponerse en ventaja. Primero Acsota salvó en la línea luego de un cabezazo de Veliz que había dado en el palo y luego un cabezazo salió al lado del palo.

Así se fueron a los vestuarios y 15 minutos más tardes los árbitros salieron junto a los dos arqueros para suspender el partido.

Síntesis:

Sarmiento 0: Lucas Acosta; Alex Vigo, Manuel García, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Gastón González; y Iván Morales Bravo. DT: Facundo Sava.

Amonestados: 31’ Morales Bravo.

Central 0: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Koma, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Ángel Di María, Santiago López, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Amonestados: 3’ Veliz.

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Eva Perón.

Fotos: Mariano Morente.

Nota: Federico Galván.