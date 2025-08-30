Operativos en los barrios Capilla de Loreto, Villa Talleres, El Molino, zona céntrica y Las Morochas

Se realizaron varias aprehensiones en distintos operativos llevados a cabo en los barrios de la ciudad, tales como Capilla de Loreto, Villa Talleres, El Molino, zona céntrica, Las Morochas.

Las aprehensiones fueron por pedidos de capturas, por pedido de detención, resistencia a la autoridad, tenencia de estupefacientes.

Efectivos de las distintas dependencias de PDS Junín llevaron a cabo varias aprehensiones en los dispositivos de seguridad dispuestos para los barrios de la ciudad. Los mismos surgen de las reuniones de coordinación y planificación que se mantienen semanalmente entre la Policía de Seguridad y la Secretaría de Seguridad del Gobierno Local. Con los dispositivos implementados, tendientes a prevenir delitos y faltas se logra incrementar la presencia Policial en los barrios mediante la implementación de refuerzos.

El Cuerpo de Bici Policías de UPPL en horas de la tarde realizando tareas preventivas y de saturación en barrio Las Morochas, procedieron en calles Ameghino y Guido Spano a la identificación de un sujeto de 28 años de edad, oriundo de Bragado, estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y emergencias 911 de Junín que el mismo posee pedido de captura activo en el marco de causa caratulada INFRACCION ARTICULOS 72 Y 74 LEY 8031, a requerimiento de Juzgado Correccional N° 1 de Tandil (BA). Se procedió a la aprehensión del mismo, se lo trasladó a sede Policial y fue puesto a disposición de la Justicia.

En otro procedimiento realizado, efectivos del Comando de Patrullas afectados a tareas preventivas y de saturación en barrio Capilla de Loreto, procedieron en horas de la tarde en Av La Plata al 1000 aproximadamente a la aprehensión de una mujer de 22 años de edad la cual hallaron arrojándole piedras a un vehículo, de quien posteriormente establecieran que resultaba se propiedad de la ex pareja de la misma, ocasionando con su accionar rotura de parabrisas del mismo. Se procedió al traslado de la misma a sede de Comisaría Segunda por el delito de DAÑO EN FLAGRANCIA y fue puesta a disposición de la Justicia.

En barrio Villa Talleres, efectivos del Grupo Motorizado de UPPL realizado tareas preventivas y de saturación en Barrio Villa Talleres, procedieron en horas de la noche y tras intentar identificar a unos sujetos en calles Chaco y Paso, los que se dieran a la fuga logrando interceptar a uno de estos, de 14 años de edad el cual lo hiciera a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc y en dicha acción, al no lograrlo se tornó hostil con los efectivos a quienes intento agredir, no logrando su cometido ya que fue reducido y aprehendido. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Segunda por el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y puesto a disposición de la Justicia. En cuando a la motocicleta, la misma no solo fue retenida por carecer de documentación habilitante, sino también por constatarse por medio del sistema informático Policial del Centro de Despachos y emergencias 911 de Junín que la misma posee pedido de secuestro activo en el marco de actuaciones bajo la caratula de PROHIBICIÓN DE CIRCULAR.

Otro procedimiento realizado fue llevado a cabo por efectivos del Grupo Motorizado SASU, en horas del mediodía, procedieron en calles Rio Negro y Uruguay del barrio El Molino a la identificación de un sujeto de 20 años de edad, a quien les secuestraron en su poder dos envoltorios. Uno de ellos con marihuana y otro con cocaína. Se procedió a la aprehensión del mismo por INFRACCION LEY 23.737 se lo traslado a Comisaría Primera y fue puesto a disposición de la Justicia.

En Gral. Paz y 25 de Mayo de la zona céntrica, efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL afectados a tareas preventivas en zona de comercios, efectivizaron la detención de una mujer de 35 años de edad, sobre quien pesa dicha medida en el marcos causa caratulada DEFRAUDACIÓN DOS HECHOS Y HURTO 3 HECHOS EN CNCURSO REAL, de fecha 18 /08/25 a requerimiento del Juzgado Correccional N° 1 de Junín.

La misma fue trasladada a sede de Comisaría Primera y puesta a disposición del magistrado requirente.

Efectivos del Grupo Motorizado de UPPL realizando patrullajes preventivos en barrio Villa Belgrano, procedieron en calles Libertad y Borges a la identificación de una mujer de 36 años de edad, estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 de Junín que la misma registra pedido de captura activo en el marco de causa caratulada AVERIGUACION DE PARADERO a requerimiento del Juzgado de Paz letrado de Lincoln. La misma fue trasladada a Comisaría Segunda y fue puesta a disposición del magistrado requirente.

