Leonel Pernía se quedó con el TC en Junín, Gabriel Ponce de León llegó segundo

Este domingo se disputó la séptima final de la temporada en el marco del TC 2000. En el autódromo Eusebio Marcilla de Junín se desarrolló la actividad bajo condiciones climáticas adversas.

La tormenta no cesó en esa zona de Buenos Aires, lo que afectó al normal desarrollo de la actividad. De hecho fue lo que motivó la suspensión de la clasificación, lo que ratificó las posiciones obtenidas en la preclasificación que sí llegó a disputarse el sábado.

En pista, Gabriel Ponce de León partió desde el primer lugar, seguido por Matías Rossi y Tiago Pernía. El crespense Emiliano Stang salió desde el 10° lugar, con la obligación de remontar para mantenerse arriba en el campeonato.

Sin embargo, tanto Stang (2° en el torneo) como Rossi (1°) y Franco Vivian (3°) abandonaron la carrera, lo que dejó abierta la puerta a los pilotos que venían por detrás en el torneo. El Toyota del crespense levantó temperatura y debió abandonar la carrera por esa cuestión técnica.

En ese contexto aprovechó Leonel Pernía, que venció luego de 36 minutos, 44 segundos y 750 milésimas de competencia. Por detrás quedaron el local Gabriel Ponce de León y Marcelo Ciarrocchi. El campeonato no se vio afectado, pero el triunfo le permitió a Pernía acercarse en las posiciones.

La próxima competencia será especial. El autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires recibirá la carrera de los 200 kilómetros el fin de semana del 28 de septiembre.

Resultados | TC 2000 | Fecha 7 (en Junín)

1°) Leonel Pernía (Honda): 36’44”750/1000.

2°) Gabriel Ponce de León (Toyota): a 1”746/1000.

3°) Marcelo Ciarrocchi (Toyota): a 6”764/1000.

4°) Tiago Pernía (Honda): a 7”1/1000.

5°) Matías Capurro (Toyota): a 41”772/1000.

---

11°) Emiliano Stang (Toyota): ---.