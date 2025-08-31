Alerta en la Ruta 5: preocupación por la ola de ataques con piedras a vehículos a la altura de Chivilcoy

Un nuevo episodio de violencia vial volvió a encender las alarmas en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 158, cerca de los silos de Chivilcoy. Según informó Noticias Mercedinas, un grupo de individuos arrojaba piedras contra vehículos en movimiento, poniendo en riesgo la seguridad de conductores y pasajeros.

El transportista Agustín Sinforiano, oriundo de Trenque Lauquen, alertó sobre el incidente a través de sus redes sociales: “Circulen con extrema precaución, ya que hay personas arrojando piedras a los vehículos en la Ruta 5, a la altura de Metalúrgica Pontaquarto”.

Este tipo de hechos no es aislado. Ya se habían registrado ataques similares en los puentes próximos al cruce con la Ruta 47, en el by-pass Luján, según consignó De Chivilcoy. La reiteración de estos episodios genera preocupación entre los usuarios, quienes insisten en la necesidad de una mayor presencia policial en la zona para prevenir futuros incidentes.

Fuente https://www.lanoticia1.com/