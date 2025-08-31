El municipio se hará cargo de la Obra del Paso Nivel sólo si Nación le envía los fondos

Todavía no hay una definición concreta respecto al futuro de la obra del Paso Bajo Nivel. Se espera que esa certeza se conozca el próximo 15 de septiembre, luego de que el Juzgado Federal de Junín determina esa fecha tras un nuevo encuentro el pasado jueves.

Y una de las posibilidades que comenzó a tomar fuerza era la de que el municipio de Junín se haga cargo de la misma. Sin embargo, el director de Relaciones Institucionales del Gobierno de Junín y candidato a concejal por “Somos Buenos Aires”, Leandro Salvucci, sentó la postura del oficialismo.

“Si deciden el traspaso de la obra del paso bajo nivel para el Municipio, primero que manden los fondos necesarios y segundo que brinden las garantías legales para hacerlo, porque hoy hay un contrato de por medio con una empresa que se logró a través de licitación pública”, señaló a La Verdad.