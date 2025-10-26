¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Entusiasmo en La Libertad Avanza, creen que dan un batacazo en Santa Fe

El peronismo se ubicaría segundo y la coalición del gobernador Pullaro en tercer lugar, según las las mesas testigo que maneja el socialismo.

Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 19:41

La Libertad Avanza proyecta un resultado impactante en Santa Fe según los primeros resultados de las mesa testigos a los que accedió este medio, la lista encabezada por el libertario Agustín Pellegrini se impondría a Caren Tepp de Fuerza Patria por un diferencia importante. 

Si se confirma el triunfo de Pellegrini, es un gran acierto político de Karina Milei y la diputada Romina Diez que apoyó su candidatura, pese a ser prácticamente un desconocido.

Las últimas encuestas conocidas daban a Tepp primera. Si se confirma el resultado es evidente que la decisión de la Casa Rosada de cerrar la campaña en Rosario fue acertada.

En tercer lugar se ubicaría la candidata de Provincias Unidas, Gisella Scaglia. La presidenta del PRO y actual vicegobernador encabezó la alianza de Pullaro con una campaña impactante al punto tal que llegó a inaugurar obras en el casco histórico de Rosario el sábado, a pocas horas de que se abran los locales electorales.

En el entorno de Pullaro esperaban un triple empate, pero el resultado que arrojan las mesas testigo están bastante lejos de eso. Si se confirma esta tendencia, Milei lograría meter cuatro diputados de nueve, tres Fuerza Patria y dos Pullaro.