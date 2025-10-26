Kicillof dijo que es “una elección crítica” y reiteró su pedido de diálogo con Milei: “Tienen mi teléfono en la Rosada, úsenlo”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, votó este domingo en la ciudad de La Plata y volvió a reclamarle al presidente Javier Milei que abra una instancia de diálogo entre la Nación y las provincias. Ante la consulta, el gobernador dijo que en la Casa Rosada tienen su teléfono y que lo usen.

“Todos los días desde que asumí estoy dispuesto a hablar con la máxima autoridad nacional. Tienen mi número, úsenlo”, sostuvo el mandatario provincial tras emitir su voto en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara”.

Kicillof llegó al establecimiento poco antes del mediodía, caminando desde la residencia oficial acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac. Llevaba un pantalón azul, campera negra, un mate y un termo. Saludó a los vecinos, compartió mates con algunos votantes y entregó una bandeja de facturas a las autoridades de mesa antes de sufragar. También se tomó fotos y conversó con quienes esperaban en la fila.

Una vez cumplido el trámite de la Boleta Única Papel (BUP), se dirigió al teatro Metro, ubicado a pocos metros, donde ofreció una conferencia de prensa. Allí destacó que la jornada electoral se desarrollaba “con total normalidad” en la provincia y subrayó que “en algunas localidades afectadas por la lluvia de ayer tardaron un poquito más en abrirse algunas mesas, pero todo está funcionando bien”.