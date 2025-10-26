En Junín se impuso La Libertad Avanza con el 48% de los votos

En línea con los resultados que se dieron a nivel regional, La Libertad Avanza fue el espacio más votado en Junín, con el 48% de los votos; el segundo lugar fue para Fuerza Patria, con el 35% de los votos; y el tercero fue para Provincias Unidas, con el 4,09%. De esta manera, La Libertad Avanza logró revertir el resultado del 7 de septiembre pasado.

Ojeda diputado

El otro dato a destacar es que el titular de PAMI Junín, Joaquín Ojeda, fue electo diputado nacional por LLA, cargo al que asumirá el 10 de diciemrbe.