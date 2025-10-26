Fiorini ya se pintó de violeta: "Los juninenses que quieren ser parte de ese país distinto"

El actual presidente del HCD, Juan Fiorini, quien asumirá como intendente de Junín el próximo 10 de diciembre, dejó un fuerte mensaje de cara al futuro político local, donde ya comienza a preocuparse por el 2027.

Fiorini, que militó por "Somos" en la última elección (de hecho Pablo Petrecca asumió como senador por ese espacio), ahora dejó un fuerte mensaje tras el contundente resultado de LLA en la ciudad.

"Los argentinos eligieron un rumbo y los juninenses que quieren ser parte de ese país distinto. Felicitaciones a los legisladores electos, que deberán tener la responsabilidad de impulsar los cambios que faltan. Celebro la Boleta Única que hoy demostró que llegó para quedarse", aseguró.