Elecciones 2025: cerraron los comicios con el 66 por ciento del padrón

En el marco de las elecciones legislativas 2025, la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó este domingo al cierre del comicio, a las 18 horas, había votado el 66 por ciento del padrón electoral.

La cifra está a la altura de la elección de 2021, que se desarrolló durante la pandemia por coronavirus y 10 puntos por debajo del balotaje de 2023.

Hasta las 11.00 de la mañana, el organismo había comunicado una participación del 17%, lo que muestra un crecimiento sostenido en las primeras horas del mediodía. Y la expextativa es que el número crezca, dado el clima frío de las primeras horas de la mañana.

En total, 36.477.204 ciudadanos están habilitados para emitir su voto este domingo 26 de octubre, en una jornada que se extenderá de 8.00 a 18.00. El cierre de las urnas está previsto para las seis de la tarde, y los resultados preliminares se conocerán alrededor de las 21.00.