Elecciones en la provincia de Buenos Aires: Gran remontada de La Libertad Avanza que se impone por menos de un punto al peronismo

La Libertad Avanza logró un sensible recuperación tras la derrota de 13 puntos en el mes de septiembre y se impone en la provincia de Buenos Aires por 0,7% al peronismo de Fuerza Patria.

Los dato oficiales muestran un triunfo de la alianza pro-libertaria con 41,53% frente a 40,83 de Fuerza Patria.

Con estos números, La Libertad Avanza ingresa 17 legisladores y el peronismo 16, ganando una banca más que en 2021.

La provincia de Buenos Buenos Aires, un distrito clave que concentra al 37% del padrón del país

La participación nacional fue del 67,8%, la más baja en una elección legislativa desde la recuperación demócratica y contó con la novedad de la utilización de la Boleta Única de Papel.