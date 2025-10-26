¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Petrecca tras votar: "La democracia nos exige compromiso"

"Esta vez, con Boleta Única. Un método simple y transparente", afirmó el intendente de Junín.

Por Redacción

Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 17:46

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, hizo un llamado enfático a la participación ciudadana en la jornada electoral de hoy, instando a los vecinos a acercarse a las urnas para elegir a sus representantes legislativos.

Petrecca enfatizó la responsabilidad cívica: "La democracia nos exige compromiso. Acercate a votar y a elegir a nuestros representantes en el Legislativo."

Además, el jefe comunal destacó la modalidad de votación implementada para esta ocasión: "Esta vez, con Boleta Única. Un método simple y transparente."