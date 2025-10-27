Petrecca busca acercarse a LLA: "Junín marcó que no hay lugar para el kirchnerismo"

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, emitió un contundente mensaje tras los recientes comicios, felicitando a los representantes electos y marcando su posturade cara al futuro político.

Petrecca extendió sus felicitaciones a Diego Santilli y a los nuevos diputados y senadores nacionales que jurarán el 10 de diciembre, destacando especialmente a Joaquín Ojeda, actual titular del PAMI que asumirá como diputado nacional.

"Ojalá esta renovación traiga más diálogo y responsabilidad para hacer los cambios que todavía faltan", afirmó el jefe comunal, que ahora busca alejarse de SOMOS, espacio que lo llevó aser senador provincial.

En una afirmación que resalta el resultado electoral local, Petrecca señaló: "Una vez más, Junín marcó con contundencia que no hay lugar para el kirchnerismo y que quiere ser parte de una Argentina distinta."

El intendente concluyó con un llamado a la unidad y el trabajo inmediato: "Desde mañana, todos a trabajar por una Provincia y un país mejor."