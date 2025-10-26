Curso de Ecografía Itinerante en el Colegio de Médicos

En el marco del “Programa federal de educación continua, practica en intervencionismo", organizado por la comisión de Ecografía y Cirugía Percutánea, se realizó el viernes 17 de octubre, en el Auditorio “Dr. Darío Abraham” del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito VI el “Curso de Ecografía itinerante" dirigido por los doctores Francisco Suarez Anzorena y María Victoria Cardiel que incluyó en el Programa teórico: Introducción a la ecografía: Ecografía Hepatobiliopancreática- Ecografía de retroperitoneo- Ecografía pelviana- Ecografía de cabeza y cuello y partes blandas- Ecografía en Urgencias-Eco FAST- Acceso venoso central.

Mientras que en el Programa Práctico (cuatro rotaciones) 1-Ecografía abdominal. 2-Ecografía de cabeza y cuello. 3-FAS . 4-Phantomas.

Vale destacar la presencia de numerosos profesionales en dicho curso. Una vez mas las instalaciones del Colegio de Médicos fueron escenario de otra jornada de capacitación para los profesionales que desarrollan su tarea en el ámbito del Distrito VI.