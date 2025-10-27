Tragedia en Junín: Recolector de residuos falleció atropellado por su propio camión en el barrio Cerrito Colorado

Un lamentable suceso conmocionó a la ciudad de Junín en las primeras horas de este lunes. Julio César Darquizán, trabajador de la empresa encargada de la recolección de residuos local, falleció trágicamente tras ser atropellado por el vehículo que él mismo utilizaba.

El accidente ocurrió aproximadamente a las seis de la mañana en el barrio Cerrito Colorado. Según las primeras informaciones, el obrero se encontraba detrás del camión cuando una maniobra no deseada provocó que el vehículo retrocediera e impactara fatalmente contra él.

La noticia fue confirmada a Grupo La Verdad por Miguel Gauna, secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de Junín.

Foto junin24