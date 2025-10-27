Amplio triunfo de Milei: ganó con el 40% y se asegura el tercio para blindar los vetos

Javier Milei logró un amplio triunfo en las elecciones nacionales de este domingo al superar el 40 por ciento de los votos que le permitió quedarse con más de sesenta nuevos diputados y trece senadores, lo que le asegura que tendrá blindados sus vetos en el Congreso y lo pone cerca de alcanzar las mayorías que necesita para pasar las reformas estructurales.

La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias entre ellas Buenos Aires, donde Diego Santilli dio el batacazo y se convirtió en la pieza clave sobre del triunfo nacional por casi 10 puntos sobre el peronismo. Los libertarios también se impusieron en CABA, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Mendoza, entre otras.

El peronismo solo pudo salvar la ropa en Santa Cruz, La Pampa, San Juan, Tucumán, Catamarca y Formosa. El filo kirchnerista Gerardo Zamora ratificó su poderío en Santiago del Estero, mientras que el radical Gustavo Valdés en Corrientes fue el único ganador de Provincias Unidas, que quedo al borde de la extinción como proyecto nacional.

El triunfo de La Libertad Avanza es un empujón muy fuerte para la gestión de Milei que se jugaba este domingo una parada brava. Se supone que el resultado traerá estabilidad en los mercados y el gobierno logrará aire tras semanas intensas que llevaron hasta un rescate de EEUU.

Además de la histórica remontada en Buenos Aires, los libertarios lograron triunfos muy contundentes en los principales distritos del país.

En Capital, Patricia Bullrich ganó por veinte puntos; en Santa Fe, donde Agustín Pellegrini le sacó doce puntos a la peronista Caren Tepp; en Córdoba, con 14 de ventaja de Gonzalo Roca sobre Juan Schiaretti. En Mendoza, Luis Petri arrasó con casi el 54 por ciento y en Entre Ríos la lista promovida por Rogelio Frigerio sacó el 52,5 por ciento.

Con estos resultados, La Libertad Avanza estaba sumando 64 nuevos diputados que se suman a los 29 que tenían dos años más de mandato y otros aliados como los trece diputados del PRO. De esa forma, el oficialismo superaba largamente el tercio para blindar los vetos y quedaba en una posición más cómoda para acercarse al quórum.

LLA también ganó en seis de las ocho provincias donde se elegían senadores: Salta, Chaco, Entre Ríos, CABA, Neuquén y Tierra del Fuego. Sumado al segundo lugar en Río Negro, el oficialismo sumó 13 nuevos senadores. A partir de diciembre tendrá 19 bancas propias y al menos 6 aliados.

En contracara, el peronismo apenas retuvo 9 de las 15 bancas que ponía en juego, dos de las cuales pertenecen al Frente Cívico por Santiago. A partir de diciembre, tendrá 28 asientos en la Cámara alta, lejos del quórum.

