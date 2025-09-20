Alerta naranja por tormentas en toda la Provincia: el temporal causó destrozos en La Pampa

Todo el territorio de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta naranja por la llegada de tormentas con lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible granizo a lo largo de la jornada de este sábado 20 de septiembre.

El fenómeno ya golpeó en algunas regiones de La Pampa, provocando anegamientos y una importante caída de granizo.

Defensa Civil de la Provincia emitió un alerta naranja por precipitaciones que pueden rondar los 60 a 80 milímetros en algunas zonas, además de los ya mencionados fenómenos asociados. Se prevé que el fenómeno golpee con más fuerza en las primeras horas de la tarde.

En La Plata, la Municipalidad elevó a ‘Naranja’ el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) por tormentas para la tarde-noche de este sábado y dispuso tareas preventivas entre las distintas áreas operativas de la Comuna.

“El pasaje de un frente frío provocará lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas podrían ser fuertes o severas con ráfagas y caída de granizo”, anticipó el parte meteorológico del Municipio.