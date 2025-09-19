Cuenta DNI de Banco Provincia activa mañana la promo más esperada por los usuarios

Las promociones que ofrece en septiembre de 2025 Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, son un alivio al bolsillo de miles de juniunenses y bonaerenses, en un contexto de crisis que golpea con fuerza.

Entre los reintegros que se ofrecen en comercios de diversos rubros y los beneficios especiales, se encuentra el que aplica a las carnicerías, granjas y pescaderías, que desde principio de año sólo se encuentra disponible dos sábados al mes.

Y este mes estará vigente nuevamente para esta semana. Durante septiembre 2025 se anunció que volverá el sábado 20 de septiembre. Se trata de un 35 por ciento de descuento, con tope de $6.000 por día (equivalente a compras por $17.000).

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2025

Estos son todos los descuentos previstos para ahorrar con Cuenta DNI en septiembre 2025:

- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20. Tope de $6.000 por jornada, que se alcanza con $17.000 en compras.

- Comercios de cercanía: 20% todos los viernes. Tope de $4.000, lo que equivale a un consumo de $20.000.

- Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un límite de $6.000 por semana (tickets de hasta $15.000).

- Supermercados y cadenas adheridas: descuentos especiales en diferentes fechas del mes.

- Garrafas: 40% de rebaja en compra y recarga todos los días, con un tope mensual de $12.000 (consumos de hasta $30.000).

- Universidades bonaerenses: 40% en locales adheridos dentro de los campus, con un máximo semanal de $6.000.