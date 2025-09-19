La Provincia de Buenos Aires prohíbe el uso de celulares en escuelas primarias

La Provincia prohibió el uso de celulares en escuelas primarias y se convirtió en la tercera del país en aplicar esta medida. La norma busca mejorar la calidad educativa, proteger la atención de los estudiantes y fomentar un uso responsable de la tecnología desde la infancia.

La iniciativa fue impulsada por el senador Emmanuel González Santalla y la senadora Lorena Mandagarán. "Con la sanción de esta ley damos un paso fundamental para cuidar a nuestras infancias y mejorar la calidad educativa en la provincia de Buenos Aires", destacó Santalla al referirse al alcance de la norma.

El legislador aclaró que no se trata de una prohibición total de la tecnología, sino de "organizar su uso" y "ponerla al servicio del aprendizaje". Según sostuvo, el objetivo es garantizar que los estudiantes puedan concentrarse y aprovechar al máximo cada clase sin distracciones.

Celulares en la escuela

De acuerdo con el informe PISA 2024, Argentina presenta el mayor nivel de distracción en clase por el uso de dispositivos. Más de la mitad de los adolescentes de 15 años admitió perder concentración por su propio celular o el de sus compañeros. En la provincia, el 54% de los alumnos reconoce sufrir este problema.

El Operativo Aprender 2024 reveló que más de la mitad de los estudiantes bonaerenses está por debajo del nivel básico en Matemática. Para los impulsores de la medida, la restricción de pantallas permitirá reducir distractores en el aula y reforzar la enseñanza de contenidos fundamentales.

Con la sanción de esta norma, Buenos Aires se suma a Neuquén y Salta. La primera prohibió celulares en niveles inicial y primario y los limita en secundaria; la segunda los restringió de forma general en todas las escuelas. En los tres casos, el objetivo es ordenar el uso de dispositivos y priorizar la educación.