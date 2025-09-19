Aprehensiones registradas en el marco de distintos operativos policiales

En horas de la madrugada, efectivos del Comando de Patrullas procedieron en un domicilio de calle Peira del barrio Villa del Carmen a la aprehensión de un sujeto de 19 años de edad el cual amenazara de muerte se su progenitora. El mismo fue trasladado a sede Policial por el delito de AMENAZAS y fue puesto a disposición de la Justicia.

Otro de los procedimientos realizados se llevó a cabo en horas de la madrugada en calles Pellegrini y R S Peña en donde tras intervención de cámaras de seguridad del COM Municipal efectivos de UPPL procedieron a la interceptación de un sujeto de 51 años de edad, el cual llevaba consigo una rueda de bicicleta todo terreno rodado 29 no pudiendo justificar la procedencia de la misma. Se procedió al secuestro de la misma y al traslado del sujeto a Comisaría Primera a los efectos de iniciar las actuaciones correspondientes por AV DE ILICITO con intervención de la UFI en turno.

En horas de la tarde, en barrio Villa Belgrano, efectivos del Comando de Patrullas tras intervención de vecinos procedieron a la aprehensión de un sujeto de 43 años de edad el cual fue sorprendido momentos intentaba ingresar a un domicilio de calle Gral. Paz al 1000 aproximadamente. El mismo fue trasladado a sede Policial por el delito de TENTATIVA DE HURTO y fue puesto a disposición de la Justicia.

En calles Libertad y Cte. Escribano del Barrio San Cayetano, efectivos del Cuerpo de Bici Policías de UPPL momentos se hallaban realizando un operativo conjunto con agente de tránsito del Gobierno Local, procedieron en horas de la tarde a la identificación de un sujeto de 28 años de edad a quien le secuestraron en su poder envoltorio con cocaína. Se procedió a efectivizar la aprehensión del mismo, se lo trasladó a sede Policial por INFFRACCION LEY 23.737 y fue puesto a disposición de la Justicia.

En barrio La Celeste, en horas de la noche, efectivos del Grupo Motorizado SASU procedieron en calles Colombia y Falucho a la identificación de un sujeto de 20 años de edad estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y Emergencias 911 que el mismo posee pedido de captura activo por el delito de VIOLACION DE DOMICILIO de fecha 20/03/2025, a requerimiento del Juzgado de Garantías de Junín. El mismo fue aprehendido y trasladado a Comisaría Segunda a los fines de cumplimentar con los recaudos legales correspondientes.

Otro de los procedimientos realizados se llevó a cabo en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Coronel Suárez y Levalle del barrio Prado Español. allí efectivos del Comando de Patrullas procedieron en horas del mediodía a la aprehensión de un sujeto de 45 años de edad quien se hallaba en el domicilio de su padre con quien posee medidas cautelares dispuestas por la Justicia. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Junín Primera por el delito de DESOBEDIENCIA y fue puesto a disposición de la Justicia.

En horas del mediodía efectivos de UPPL procedieron en calles Belgrano e Iberlucea a la identificación de un sujeto de 22 años de edad, oriundo de la ciudad de Gral. Villegas a quien le secuestraron en su poder envoltorio con marihuana. Se procedió a la aprehensión del mismo por INFRACCION LEY 23.737, se lo trasladó a Comisaría Segunda y fue puesto a disposición de la Justicia.

Otro procedimiento fue efectivizado por efectivos del Destacamento Policial Laguna de Gómez. En calles Los Teros y Los Quebrachos procedieron a la identificación de un sujeto de 27 años de edad, estableciéndose a través del sistema informático Policial del Centro de Despachos y emergencias 911 de Junín que el mismo posee dos pedidos de capturas activos. Uno de ellos por el delito de ROBO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO a requerimiento del Tribunal Oral en lo Criminal N 1 de Pergamino y el restante por el delito de AMENAZAS de fecha 22/10/24. El mismo fue aprehendido y trasladado a sede Policial y puesto a disposición de la Justicia.

En horas de la noche, en el marco de los operativos de saturación dispuestos en los distintos barrios de la ciudad, efectivos de los Grupos Motorizados de UPP y SASU con apoyo de móviles dependientes de dichos elementos Policiales momentos se encontraban afectados a uno de estos dispositivos, en la ocasión bajo la modalidad dinámica, en la oportunidad en Barrio La Celeste y momentos circulaban por Av. Intendente de La Sota y Arquímedes proceden a interceptar una motocicleta con dos sujetos, en donde de forma imprevista uno de estos (de 17 años de edad) desciende raudamente de la misma, dándose a la fuga a pie, descartándose de un arma de fuego, mientras que el restante (de 23 años de edad) ofrece resistencia siendo reducido y aprehendido. Ante ello uno de los móviles inicia una persecución logrando dar con él menor en calles Batilana y Arquímedes procediéndose a su aprehensión. Se secuestró una pistola calibre 22 con su respectivo cargador y la motocicleta en la que circulaban. Ambos sujetos fueron trasladados a Comisaría Segunda por los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y AVERIGUACION DE ILICITO y fueron puestos a disposición de la Justicia.

