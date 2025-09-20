Sarmiento visita a Barracas Central

La novena fecha interzonal del Torneo Clausura está en marcha y este sábado será el turno de Sarmiento, que visita a Barracas Central, en el Estadio Claudio Tapia, desde las 14.30 horas, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El Verde viene de conseguir un importante triunfo frente a Aldosivi y comienza esta jornada en la novena posición (un partido menos) de la Zona B; mientras que el Guapo es el puntero de la Zona A y llega de igualar ante Godoy Cruz por cero a cero.

¿Con que Barracas Central se topará Sarmiento?

En la Zona A, Barracas Central se encuentra en la segunda colocación con 15Pts (+3). El líder es Unión con la misma cantidad de unidades pero con una mejor diferencia de gol: +7.

Jugando en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, arrancó perdiendo 0-3 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, luego le ganó 3-1 a Aldosivi y en su última presentación en su casa empató 1-1 contra Defensa y Justicia. Hoy el Guapo está clasificando a la Copa Sudamericana y a cinco puntos de la Libertadores.

¿Cómo llega Sarmiento para medirse ante Barracas Central?

En la Zona B, Sarmiento está en el puesto 10 con 9 pts. (-2). Tiene la misma cantidad de unidades que el último que clasificaría a los playoffs, pero peor diferencia de gol: Atlético Tucumán posee 9 unidades y una diferencia de 0.

Jugando en condición de visitante, el Verde empató 0-0 frente a Godoy Cruz, posteriormente le ganó 1-0 a San Martín de San Juan y en su última salida perdió 0-3 contra Deportivo Riestra.