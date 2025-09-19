Elecciones 2025: cómo se usa la Boleta Única de Papel

El 26 de octubre, Argentina vivirá un cambio histórico en la forma de votar: por primera vez en unos comicios nacionales se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) en reemplazo del sistema de boletas partidarias.

Millones de ciudadanos deberán elegir Diputados Nacionales en todo el país y Senadores Nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Según la Cámara Nacional Electoral, los centros de votación funcionarán entre las 8:00 y las 18:00, y el lugar de votación podrá consultarse previamente en el sitio web oficial del sitio web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar. También se podrá consultar a través del asistente virtual Vot-A de la Cámara Nacional Electoral.

Cuándo se estableció la Boleta Única de Papel como sistema de votación

La implementación de la Boleta Única de Papel se estableció mediante la Ley 27.781, que regula los comicios nacionales y fue reglamentada por el Decreto 1049/2024.

El instrumento fue impulsado para garantizar mayor transparencia y equidad, permitiendo que todos los electores reciban una única hoja con la totalidad de listas y candidaturas disponibles.

La Cámara Nacional Electoral describe a la BUP como la planilla oficial y exclusiva para todos los cargos nacionales y señala que existen dos modelos: uno para una sola categoría y otro para dos categorías, según corresponda a cada distrito.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel, paso a paso

El procedimiento de votación es sencillo y presenta pasos bien definidos: