La Justicia analizará la legalidad de la Tasa al Combustible en Mar del Plata: ¿Puede impactar en Junín?

El ex diputado bonaerense, Guillermo Castello, logró en las últimas horas que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires revise la legalidad de la tasa municipal de Mar del Plata, dispuesta por el simpatizante libertario, Guillermo Montenegro, lo que abre una nueva dispuesta entre dirigentes alineados con el Ejecutivo nacional.

Es que, la tasa municipal dispuesta por el marplatense en 2024, hoy senador del PRO en la Legislatura bonaerense, establece un recargo del 3% sobre cada carga de combustible. El gravamen busca financiar obras de mejora de calles y caminos del distrito balneario.

En ese marco, Castello, quien no oculta sus intenciones de convertirse en el nuevo jefe comunal de Mar del Plata, no solo cuestionó duramente la decisión en aquella oportunidad, sino que llevó ante la Justicia la apelación de la medida. Así, este miércoles, la Corte Suprema bonaerense le concedió al ex diputado de La Libertad Avanza avanzar con el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

El análisis del máximo tribunal bonaerense llega en el mismo momento en que el intendente interino de Junín, Juan Fiorini, con el insólito respaldo del bloque libertario, aprobaría este viernes la continuidad de la aplicación de la Tasa al Combustible en la ciudad.

En caso de que la justicia decida frenar este tributo, en Junín podría plantearse una situación similar, aliviando los bolsillos de los juninenses.