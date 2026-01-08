La muerte del joven Lisandro García, de 20 años, no fue producto de un incidente vial sino de un problema de salud

Un profundo dolor causó el fallecimiento del joven de 20 años, identificado como Lisandro García, quien murió tras caer de su motocicleta luego de sufrir un aneurisma cerebral, según determinó la pericia médica.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Arenales y Mayor López, alrededor de las 0.15 horas cuando García se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda cuando perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica.

En un primer momento, se especuló con la posibilidad de un desperfecto mecánico; sin embargo, horas más tarde la autopsia policial estableció que, previo al siniestro vial, el joven había sufrido un aneurisma cerebral, lo que habría desencadenado la caída.

Tras el episodio, vecinos y ocasionales testigos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Minutos después, una ambulancia del SAME arribó al lugar y le practicó las primeras maniobras de asistencia.

Debido a la gravedad de su estado, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro”. Pese a los esfuerzos del personal médico del nosocomio, se confirmó que el fallecimiento se produjo horas más tarde.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Policía Científica, que realizó las pericias accidentológicas correspondientes, el levantamiento de rastros y el secuestro del motovehículo. Concluida la investigación, se determinó que la causa del siniestro fue el aneurisma sufrido por el joven con anterioridad a la caída.

Fuente diario democracia