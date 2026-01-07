Tragedia en la madrugada juninense: Falleció un joven de 20 años tras caer de la moto

En la madrugada de este miércoles 7 de enero ocurrió una tragedia en Junín. La muerte de un joven de 20 años en Mayor López y General Arenales, calles que fueron escenario de la caída de la moto y falleció en el Hospital Interzonal de Agudos juninense.

El secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, Mario Olmedo, señaló a Canal 10 de Junín que "se está investigando. El chico venía en moto. Algunas versiones dicen que se le trabo el acelerador, se cayó golpeando la cabeza pero no tenía el casco. Se avisó a la empresa de emergencias médicas y al llegar la policía el joven estaba sentado en el cordón de la vereda, con dolor de cabeza pero tras ser trasladado al "Abraham Piñeyro", a los pocos minutos falleció".

El doctor Martín Laius es el fiscal interviniente y se pedirá la autopsia al cuerpo para incorporar el sumario de esta tragedia que ocurrió aproximadamente a las 0.15 de este miércoles.