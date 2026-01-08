Cayó una joven por hackear la cuenta de Instagram de su ex pareja en Junín

En el marco de una investigación por delitos informáticos y desobediencia judicial, personal de la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, dependiente de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, llevó a cabo un allanamiento con resultados positivos en la ciudad de Junín.

La causa se inició a partir de la denuncia radicada por un juninense, quien detectó accesos no autorizados e intentos de ingreso a su cuenta de Instagram, lo que configuró una grave afectación a su privacidad y a la seguridad de sus datos personales. La maniobra puso en riesgo información sensible, conversaciones privadas, contactos personales y la posible utilización de la cuenta con fines de hostigamiento o suplantación de identidad digital.

La investigación

A raíz de ello, el pasado 19 de diciembre tomó intervención la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, disponiéndose de manera inmediata la preservación urgente de evidencia digital, solicitándose a la empresa Meta Platforms Inc. la conservación de los registros de accesos, direcciones IP, fechas, horarios y tipo de dispositivo utilizado, como así también los informes técnicos a las empresas de telecomunicaciones.

Con los elementos reunidos durante la investigación, y por disposición del Juzgado de Garantías N.º 2 del Departamento Judicial Junín, a requerimiento de la UFI N.º 1, el día martes 6 de enero se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio del Barrio Emilio Mitre.