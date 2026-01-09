¿Dónde van los fondos de la Tasa al combustible en Junín?: Arata expuso la falta de contraprestación

La senadora provincial Valeria Arata, quien desde hace tiempo viene solicitando que el municipio de Junín deje de cobrar la polémica Tasa al Combustible, publicó en sus redes sociales la falta de contraprestación por el cobro de este tributo.

"Gracias vecinos por ayudarme a mostrar la realidad con los videos que están enviando! Como todos saben, le estamos pidiendo al intendente Juan Fiorini que elimine la Tasa que se cobra al momento de cargar combustibles", explicó.

De esta manera, la legisladora puso el ojo en el destino de los millonarios fondos que el municipio de Junín cobra, y que deberían volver en obras. Sin embargo, a las claras está que no es así.

En esa línea, Arata aseguró que el cobro de la Tasa al Combustible no es necesaria "por dos motivos: la provincia manda muchos recursos para suplantar esos ingresos; no existe prestación. Los vecinos pagan, pero la Municipalidad no hace las mejoras".