Accidente fatal en la Ruta 7 a la altura de Chacabuco: Hay una persona fallecida

Alrededor de las 5:30 de la mañana de este viernes se produjo un grave accidente en el km 194 de la Ruta Nacional N°7 en el Partido de Chacabuco. En el lugar colisionaron una Citroen Berlingo y un camión Mercedes Benz.

Lamentablemente, producto del accidente, perdió la vida la persona que viajaba en el utilitario. La víctima fue identificada como Pablo Miguel Bogado de 47 años, oriundo de Isidro Casanova.

Por su parte, el camionero, oriundo de Cahcabuco, fue trasladado al Hospital Municipal, en principio sin heridas de gravedad.