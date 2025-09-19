Secundaria UNNOBA: continúa abierta la inscripción para ingresantes 2026

En la Escuela Secundaria Presidente Domingo Faustino Sarmiento continúa abierta la inscripción para ingresantes 2026 hasta el 3 de octubre.



El sorteo se realizará el jueves 16 de octubre a las 11, en el Auditorio Bicentenario de la Declaración de la Independencia (Sarmiento 1169, Junín). Se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube del Área Universitaria de Realización Audiovisual (AURA)



Durante este año se realizará un curso de nivelación de saberes de lengua, matemática y ambientación escolar destinado a quienes resulten sorteados tanto titulares como suplentes. La evaluación no es eliminatoria, pero será obligatorio que hagan el curso para acceder a la vacante.



Las puertas de la escuela secundaria de la Universidad estarán abiertas para quienes quieran conocerla el sábado 20 de septiembre de 10 a 12.



Como inscribirse



Para conocer los requisitos e iniciar el proceso de inscripción hay que ingresar a un link que estará habilitado en la web de la UNNOBA desde el lunes 8 de septiembre.

