El Jardín Maternal Globo Rojo celebró sus 40 años

Vecinos y vecinas junto a los niños y a toda la comunidad educativa fueron el corazón del festejo por los 40 años del Jardín Maternal Municipal ubicado en barrio San Jorge, una institución que desde su creación se transformó en un espacio de referencia para la contención y el desarrollo de la primera infancia en Junín.

La celebración estuvo acompañada también por funcionarios locales y se vivió como una muestra de confianza hacia el trabajo diario de docentes, auxiliares y personal, quienes con compromiso sostienen una propuesta educativa de calidad.

El aniversario permitió destacar la importancia de un jardín municipal que, además de educación, brinda nutrición, actividades recreativas y la transmisión de valores en una etapa clave de la vida, consolidándose como una política pública sostenida y en permanente crecimiento. Este reconocimiento colectivo reflejó no sólo la alegría de las familias, sino también la decisión del Gobierno de Junín de garantizar igualdad de oportunidades desde la primera infancia, con equipos profesionales que trabajan con dedicación, cercanía y calidez.

A propósito de esto, Mariela Calviño, responsable del Jardín Globo Rojo, expresó su enorme alegría por la masiva participación en este aniversario tan especial: “Siempre que convocamos a las familias responden con entusiasmo y compromiso, lo que refuerza la confianza en el trabajo que llevamos adelante docentes, auxiliares y personal de cocina, ver a los chicos felices y a las familias conformes es la mejor recompensa a la labor diaria, es un orgullo poder celebrar 40 años de trayectoria con un festejo junto a los vecinos y toda la comunidad”.

Seguidamente, la directora también valoró la decisión de los padres de confiar en este jardín municipal para la educación de sus hijos pequeños, ya que “ese acompañamiento permanente es un pilar para sostener el trabajo de todo el equipo educativo, y sin dudas esta celebración refuerza el compromiso de seguir construyendo un espacio de aprendizaje y cuidado, con la misma dedicación que desde el primer día caracteriza al Globo Rojo”.

Por su parte, Melina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, destacó: “La ciudad cuenta con ocho jardines maternales municipales y que en cada uno de ellos se ofrece una propuesta educativa integral y de calidad, en el caso del Globo Rojo, actualmente asisten más de 70 niños de entre 45 días y dos años, quienes son acompañados por un equipo de docentes, auxiliares, cocineras y nutricionistas que trabajan con enorme profesionalismo y compromiso”.

“Este año se incorporaron inglés, música y deporte como parte de la propuesta educativa municipal, lo que evidencia la fuerte apuesta que realizamos desde el Gobierno de Junín en la educación inicial, estos espacios son un orgullo para la gestión, porque cada visita permite comprobar la felicidad de los niños, la satisfacción de las familias y el compromiso de los equipos que hacen posible un servicio de excelencia en un área tan sensible como la primera infancia”, afirmó respecto de estos espacios municipales.

En tanto, Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno, remarcó la importancia de escuchar a los padres y protagonistas de este servicio, tal como lo pide el intendente Pablo Petrecca, y explicó: “Los jardines maternales no solo brindan aprendizajes en lo pedagógico, sino que también transmiten valores fundamentales de convivencia, higiene y socialización, la incorporación de actividades como el deporte y la música tiene un impacto clave en la formación de los niños desde los primeros años”.

Para cerrar, la funcionaria subrayó que “cada jardín es el resultado del esfuerzo de todos los vecinos, ya que se sostiene con los recursos de las tasas municipales. Esta gestión no ha dejado de invertir en infraestructura, personal y servicios alimentarios con un observatorio nutricional de excelencia, convencidos de que cada año debemos mejorar ”.

Fuente: Gobierno de Junín