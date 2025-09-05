Prisión preventiva para Báez, acusado de raptar a una niña en Junín

La fiscal Vanina Lisazo, titular de la Fiscalía N.º 1 del Departamento Judicial Junín dictó la prisión preventiva de Juan Carlos Báez, el delincuente que raptó en esta ciudad a una niña de 12 años e intentó sacarla en un tren rumbo, según se presume, al AMBA.

Ahora Báez, de 32 años, será trasladado a una unidad penitenciaria donde aguardará el juicio oral.

Además la jueza de Garantías también solicitó al Ministerio Público Fiscal que se profundice la investigación “que permita dilucidar si Báez es partícipe de otras maniobras y conductas del carácter de esta causa”.

La Dra. María Laura Durante, jueza subrogante del Juzgado de Garantías 1 convirtió la detención de Juan Carlos Báez, en prisión preventiva.

Además. Que el imputado sea alojado en una dependencia carcelaria de nuestra ciudad.

Tal como lo había planteado la Dra. Vanina Lisazo, fiscal que instruye la IPP, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “Captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales –Grooming-, Rapto agravado y usurpación de títulos y honores en concurso real, por los hechos ocurridos los días 13 y 14 de agosto último.

En su resolución, la magistrada no hizo lugar al requerimiento del asesor letrado de Báez, el defensor Oficial que había solicitado la libertad de Báez.

LOS HECHOS

Al misionero de 32 años que la noche del 13 de agosto se llevó a una menor de 12 años y terminó aprehendido en Chacabuco cuando se trasladaban en tren hacia Retiro, le imputan tres hechos que fueron descriptos en el pedido de prisión preventiva.

El primero de los hechos señala que con posterioridad al 20 de julio de 2025, Juan Carlos Báez contactó a la menor a través de medios telemáticos, con la clara intención de cometer un delito contra la integridad sexual.

Además, el segundo ilícito descripto, el ocurrido el 13 de agosto, cuando minutos antes de las 22:30 Juan Carlos Báez pasó a buscar a la menor por su domicilio y a través o mediante engaños la llevó hasta la estación de trenes donde tomaron el tren con destino a Retiro siendo los mismos interceptados en Chacabuco a bordo del vagón 502 de esa formación.

Y el tercero, cuando en Chacabuco, el 14 de agosto a las 2:45, en la formación de trenes, Juan Carlos Báez tenía colocada una campera refractaria de color verde flúo con reflectivos y logos identificatorios con inscripción que reza en su espalda y laterales, Policía de la provincia de Buenos Aires, con la intención de pasar por policía y procurar impunidad.

Fuente junin24