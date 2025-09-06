La Cuenta DNI del Banco Provincia activó el esperado descuento en carnicerías, pollajerías y pescaderías

Tal y como estaba previsto, este sábado los más de 10 millones de usuarios activos de la exitosa Cuenta DNI del Banco Provincia (BAPRO) podrán realizar compras en carnicerías, pollajerías y pescaderías de La Plata y toda la provincia con un importante descuento.

La propuesta, una de las más esperadas por los clientes de la entidad, se enmarca en el esquema de promociones que impulsa BAPRO para fomentar el uso de la billetera virtual en comercios de cercanía y ayudar a los usuarios a ahorrar en sus compras cotidianas.

Según lo indicado, la promoción ofrecerá un 35% de descuento, con tope de devolución de $6.000 por personas; y volverá a estar disponible el sábado 20. El reintegro, en tanto, se acreditará en la cuenta vinculada a la aplicación tras concretar la operación de compra en los locales adheridos al programa y el tope se alcanzará con una compra de $17.000 o más.

La oferta estará disponible para quienes realicen pagos con dinero en cuenta, a través del escaneo de código QR o utilizando la Clave DNI y no aplicará para los clientes que registren atrasos en el pago de sus obligaciones con el BAPRO. Tampoco regirá en casos de pagos realizados con transferencia, envío de dinero, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Uno por uno, todos los descuentos de la Cuenta DNI para septiembre

La entidad, además, confirmó a principios de mes cuáles serán las ofertas que podrán disfrutarse a lo largo de los próximos días y detalló cómo aprovecharlas al máximo: