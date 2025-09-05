Joaquín Ojeda, titular de Pami Junín, suma chances para ser electo diputado nacional

Una de las sorpresas en la ciudad del cierre de listas fue la postulación de Joaquín Ojeda, titular de Pami Junín, a diputado nacional por La Libertad Avanza. En una primera instancia se había informado que ocuparía el lugar 17 de la nómina, pero finalmente la Cámara Nacional Electoral publicó las candidaturas y Ojeda quedó en el lugar 15.

De esta manera, el funcionario sumó dos puestos clave para acercarse a la nómina de los "entrables", que claro está dependerá de la performance electoral del gobierno. El punto es que demás de la cosecha de votos, se descuenta que alguno de esa nómina pueda ocupar algún cargo en el Poder Ejecutivo, liberando lugares.

Joaquín Patricio Ojeda, es profesor de inglés y escritor. Tiene34 años y quien actualmente se desempeña como titular de la UGL XXXI del PAMI Junín.

Ojeda es un integrante de "Las Fuerzas del Cielo", el espacio interno de La Libertad Avanza que responde a Santiago Caputo, asesor directo del Presidente Javier Milei.