Arata advirtió que en Junín "se está definiendo un proyecto familiar" y puso el ojo en el uso de los recursos municipales para la campaña

Valeria Arata, candidata a senadora provincial por Fuerza Patria, realizó un balance de lo que fue la campaña para estas elecciones legislativas, donde se mostró satisfecha por el trabajo realizado y afirmó que "esta elección vuelve a ser importante para recuperar la esperanza".

En una entrevista con Junín Digital, la actual funcionaria del ministerio de Transporte señaló estar "muy contenta, porque la recepción de las familias juninenses es extraordinaria".

Además, se refirió a las palabras que tuvo Axel Kicillof, destacando la importancia de Sergio Massa para lograr la unidad: "Sergio no piensa en cargos, piensa en dónde ser más útil para enfrentar a Milei y construir otro modelo de país. Su prioridad no es una banca, sino la unidad del peronismo y la organización para derrotar a Milei. Y aunque no sea candidato, trabaja todos los días por un peronismo unido y al servicio de la gente" expresó.

¿Qué balance hacés de lo que fue la campaña?

En lo particular estoy muy contenta, porque la recepción de las familias juninenses es extraordinaria. En un momento donde la política muestra cada vez un mayor grado de violencia, yo recibo afecto, cariño. Y esa es una sensación muy hermosa. Y espero tener la posibilidad de devolver ese afecto con acciones en la legislatura para que todas las familias puedan vivir mejor.

En cuanto a la campaña en general, me preocupan los hechos de violencias, las denuncias sin fundamentos. Veo con mucha preocupación lo que está pasando en otros espacios políticos, es algo que no estamos acostumbrados en Junín. La carencia de propuestas ha sido notoria.

Por un lado, se propone que votar a tal persona es votar al presidente, sólo eso, nada de contenido. Por el otro, se está definiendo un proyecto familiar, miles de millones de pesos de las tasas municipales se invirtieron en estos días para que el intendente le pueda ceder el sillón a su cuñado, para que todo quede en familia.

Desde ese punto de vista me parece una campaña muy pobre. Creo que la dirigencia local se debe un replanteo de por qué hacen política.

Nosotros tenemos claro que el centro de todo es el otro, el vecino, el trabajador, el jubilado, el discapacitado, el comerciante, el emprendedor, el que apuesta a la ciudad, las mamás, los niños.

¿Qué se pone en juego en estas elecciones?

El futuro, como siempre pasa en todas las elecciones. Siempre se pone en juego el futuro. Hace dos años se debatió un futuro de transparencia, de reducción de impuestos, de cobrar sueldos en dólares, de terminar con la corrupción. Los hechos están demostrando que no sólo no cumplieron la promesa, si no que son peor de lo que denunciaban.

Por eso esta elección vuelve a ser importante, para recuperar la esperanza. Para cambiar el enojo, la angustia por esperanza. Vemos en cada casa, en cada comercio, que nuestros vecinos perdieron las expectativas, que están resignados. Y tenemos que cambiar eso. Tenemos que volver a tener esperanza.

Kicillof destacó la importancia de Sergio Massa para lograr la unidad. ¿Cuál fue el aporte de Massa para lograr la unidad?

La prioridad es la familia, cada una de las familias argentinas. El aporte ese, no perder el eje de lo importante.

Si la discusión son los nombres de los candidatos, quién va primero, quién va segundo y perdemos de vista que lo importante es lo que le tenemos que transmitir a los vecinos para que recuperen la esperanza, para que no crean que todo está perdido, los proyectos demagógicos como el actual gobierno nacional será teniendo éxito electoral. Y ese éxito significa perjuicios para las personas.

Por eso, el principal aporte es no perder de vista lo importante, las personas, el país. Primero las personas, después los candidatos.

Sergio no piensa en cargos, piensa en dónde ser más útil para enfrentar a Milei y construir otro modelo de país. Su prioridad no es una banca, sino la unidad del peronismo y la organización para derrotar a Milei. Y aunque no sea candidato, trabaja todos los días por un peronismo unido y al servicio de la gente.