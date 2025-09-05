Fue aprehendida una mujer que se desempeñaba como empleada doméstica en la casa asaltada

Policías de la DDI Junín, tras un allanamiento en la urgencia, aprehendió a una mujer-de 53 años de edad- en el marco de la investigación por un robo agravado y a un sujeto de 23 años, por infracción a la ley 23.737, por venta de marihuana en Junín.

En el caso interviene la fiscalía 6 y la víctima del robo fue un jubilado de 84 años de edad.

Durante el procedimiento fue secuestrado un teléfono celular, otro Iphone y 184 gramos de marihuana lista para su distribución.

La investigación y allanamientos

Esto fue derivación de una investigación por el robo sufrido por un hombre de 84 años de edad quien fue sorprendido en su propia casa, por la madrugada, por un sujeto que ingreso a la vivienda tras romper la puerta delantera y luego de amenazarlo le sustrajo pesos argentinos y moneda extranjera en una suma que no trascendió, dándose posteriormente a la fuga.

Los detectives de la DDI tuvieron a su cargo la investigación del caso por disposición del ministerio público fiscal y luego de tareas investigativas y el análisis de cámaras se determinó la identidad de los autores del hecho que escaparon bordo de una moto de la vivienda del jubilado, tras el atraco.

Uno de los allanamientos, en la vivienda de uno de los delincuentes fueron secuestrados elementos y se detuvo a uno pero el otro no estaba en su casa al momento del arribo de la comitiva policial por lo que permanece prófugo.

El sujeto aprehendido fue imputado por robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.

En las últimas horas, la DDI Junín, avanzando en la investigación del caso, logró determinar que también tuvo intervención una mujer que se desempeñaba como empleada doméstica de la víctima y que fue parte fundamental del hecho por cuanto proporcionó información vitar a los autores del robo, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales y de la secretaría de Seguridad.

Se dispuso un allanamiento en la urgencia fue aprehendida la mujer imputada de robo agravado. También fue aprehendido otro sujeto tras el secuestro de marihuana.

Fuente junin24