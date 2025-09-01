El Conservatorio de Música Juan R. Pérez Cruz presenta al reconocido saxofonista Fernando Lerman y a la pianista Fumi Hsu en concierto.

Dicha actividad se llevará a cabo el Viernes 5 de Septiembre a las 19 Hs. Entradas (bonos contribución) disponibles en la institución desde el lunes 25 de agosto.

A su vez se realizará un Taller a cargo de Fernando Lerman el Viernes 5/9 a las 10:00 Hs con ingreso gratuito, destinado a docentes y alumnos de todos los instrumentos y niveles.

En dicho taller se abordarán diferentes temas como: el estudio de escalas, arpegios, patrones, ejercicios de sonoridad y afinación. También se trabajarán obras del compositor.

Programa de Concierto:

1 era parte

Concierto de las cinco ciudades Sonata para saxo alto y piano.

2da parte

Quinteto NOA

Preludio y fuga ciudadano

Cuarteto de los tres barrios, ll La Paternal

Fernando Lerman- Compositor, saxofonista y flautista

Egresado del Conservatorio Nacional “López Buchardo”. Se formó con Hugo Pierre y Víctor

Skorupski (saxofón) y Juan Carlos Zorzi (composición). Es Doctor en Artes por la Universidad

Nacional de las Artes y Magister en Música Latinoamericana por la U.N. de Cuyo. Ambas tesis

trabajan el encuentro entre lo académico y lo popular.

Es docente en el Conservatorio Manuel de Falla (Saxofón y Flauta-Jazz) y en el Departamento

de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes donde coordina la

Tecnicatura en Composición de Arreglos Musicales, dirige el grupo de investigación Música

argentina para Saxofón y es titular de una de las cátedras de Saxofón.

Sus obras han sido interpretadas por reconocidos concertistas como María Noel Luzardo,

Miguel Villafruela (Chile-Cuba), Sebastián Tozzola, Amalia Del Giudice, Emiliano Barri, Javier

Ocampo (Colombia), Víctor Marín (Venezuela), Tanya von Arx (Suiza), Carl Emmanuel Fisbach

(Francia), Jay Byrnes (Australia), Joan Martí Frasquier, Alfonso Padilla (España), Stephen Page

(USA), Édua Zádory (Hungría), Leonora Letelier, Karem Ruiz y Alejandro Rivas Pinto (Chile),

Riccardo Fachinat y Alessandro Juncos (Italia) Alejandro Bidegain, Estefanía Schanton, Marcos

Cabezaz, Yamila Bavio, Nexas Sax Quartet (Australia), Koh-I-Noor Saxophone Quartet

(Holanda), el Cuarteto de saxofones Oriente (Chile), el Cuarteto Argentino de Saxofones, el

Quinteto de Clarinetes de Buenos Aires, el Cuarteto Latinoamericano de Mujeres Saxofonistas

y el Cuarteto de Saxos 4 MIL entre muchos otros.

Ha compartido proyectos artísticos con Abel Rogantini (“Astitor”), Alejandro Manzoni (“BIO”),

Máximo Rodríguez (El Cuatriyo); Ricardo Nolé (“Templando-Jazzdombe”), Ludmila Fernandez

(“Oliverio Girondo, para que siga dando vueltas”), Liliana Herrero (“El grillo violinista”), Miguel

Sosa y Fabio Zurita (El Noneto), Gustavo Liamgot, María Estela Monti, Jorge Retamoza, Juan

Falú, Obi Homer, Juan “Pollo” Raffo, Claudio Cecolli, Quito Gato, Alan Plachta y los principales

organismos sinfónicos de Argentina.

Entre sus últimos trabajos se destacan: Islas de Fuego (oratorio sureño), texto de su hermano

Gabriel D. Lerman con la ONMA Juan de Dios Filiberto y el Coro Nacional de Música Argentina,

la cantante Silvia Iriondo, los actores Juan Palomino y Daniel Berbedés bajo la dirección de

Jorge Doumont. Esta obra fue representada con organismos sinfónicos en La Pampa, Chaco,

Sala Sinfónica del CCK CABA y Salta; Del Algarrobo del cielo (cuento sinfónico) con texto de

Rosa María Rey; Guastavino ahora con la voz de Laura Albarracín y Todo los dioses, el Dios

(para coro mixto y cuarteto de saxofones) estrenado en Zagreb, Croacia con dirección de

Jasenka Ostojić.

Discografía:

Chacarera de las piedras (single 2025)

El cosechero (single 2024)

Lazo, obras para saxofón y piano (2023)

Islas de Fuego (Oratorio Sureño) (2022)

GUASTAVINO AHORA (2020)

Germán Gómez - VISITAS (2019)

5 esquinas porteñas y otras músicas con clarinete (2017)

TUYO, MIO, NUESTRO - Fernando Lerman (2016)

JAZZDOMBE - Ricardo Nolé & Templando (2013)

Unitarios y Federales - El Cuatriyo (2013)

Texturas del verde - El Cuatriyo (2011)

Ricardo Nolé & Templando (2009)

El Cuatriyo (2008)

OLIVERIO GIRONDO, para que siga dando vueltas (2006)

Neutrino, un invento Argentino (2004)

Astitor (2001)

El grillo violinista (1997)

Manejador de Subte (1991)

Rescate de la isla de los ‘80s (1985/1990)

Fumi Hsu- Pianista acompañante

Nació en Taiwán. Graduada de la Universidad Nacional Yat-Sen.

Desde 2011 reside en Argentina.

En 2012 ganó el primer premio en el Concurso de Música de Cámara del Teatro City Bell junto a la soprano María Rocío Giordano. Fue pianista acompañante en la presentación música de cámara en la Embajada de Brasil bajo la dirección del Maestro Guillermo Opitz y es convocada habitualmente para trabajar con grupos corales entre los que se destacan integrantes del Coro Polifónico Nacional. Realiza conciertos en dúo difundiendo la música taiwanesa con su compañero el tenor Maico Hsiao Actualmente es pianista maestra acompañante en la Universidad Nacional de las Artes y el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla.