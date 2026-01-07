Se viene el “Festival de la Pizza” en Chacabuco con entrada gratuita y artistas en vivo

La ciudad de Chacabuco será escenario de una nueva edición del esperado Festival de la Pizza 2026, un evento que ya se convirtió en un clásico del verano local y que promete tres noches a puro ritmo, gastronomía y encuentro familiar.

El festival se desarrollará los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero, a partir de las 21:00 horas, frente a la Sociedad de Fomento “Bernardino Rivadavia”, ubicada en Rivadavia 650. La entrada será libre y gratuita, y desde la organización confirmaron que no se suspende por lluvia.

Durante las tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de pizzas caseras, un completo servicio de cantina, y una variada propuesta artística con shows en vivo y baile, pensados para compartir en familia y con amigos.

Fuente chacabucoenred