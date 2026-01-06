Caen dos nuevos cómplices por el violento robo cometido por un policía en Junín

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín logró cerrar el círculo sobre la banda que el pasado 21 de noviembre protagonizó un violento robo en una vivienda de la jurisdicción de la Comisaría Segunda. En las últimas horas, fueron detenidos un sujeto de 38 años, otro de 47 años señalados como los cómplices del sargento de policía quien ya había sido desafectado y detenido previamente.

El hecho y la investigación

El robo ocurrió en horas de la madrugada, cuando los delincuentes forzaron los ingresos de una propiedad mientras la moradora se encontraba en la cocina. Tras ser sorprendidos, uno de ellos exhibió un arma de fuego y huyeron del lugar sustrayendo 2.500 dólares.

La investigación, dirigida por el fiscal Dr. Martín Laius (UFIJ N°8), fue determinante. Mediante el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, y el rastreo de comunicaciones, los agentes de la DDI establecieron los roles de cada integrante.

Uno de ellos fue identificado como el segundo autor material que ingresó a la finca junto al policía Domínguez y el otro cumplió el rol de "campana" y apoyo logístico a bordo de un Peugeot 307 negro con llamativas llantas doradas, vehículo que fue localizado y secuestrado por los investigadores.

Situación Judicial

Los hermanos fueron capturados en la vía pública y quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de "Robo triplemente calificado", agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, el uso de arma de utilería y la participación de un agente policial. Este miércoles serán trasladados a sede fiscal para prestar declaración indagatoria.

Con estas detenciones, la causa —que ya cuenta con el sargento de policía tras las rejas y desafectado de la fuerza por disposición de la Auditoría General de Asuntos Internos— se encamina hacia su etapa final de instrucción.