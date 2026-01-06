Se llevó a cabo el acto de donación de la nueva autobomba por parte de la familia Dimarco

El martes por la tarde se llevó a cabo el acto de donación de la nueva unidad forestal por parte de la familia Dimarco, ante la presencia del intendente Juan Fiorini, funcionarios de Seguridad, autoridades del Cuartel de Bomberos y de la Cooperadora. Fiorini destacó el enorme valor y compromiso con el que trabaja el cuerpo de Bomberos, como así también la importancia de que puedan contar con herramientas de última generación para llevar a cabo sus tareas.



Luego de la firma del convenio entre las partes y una vez concretada la donación del autobomba forestal, Eduardo Dimarco, titular del grupo empresario que lleva su apellido, manifestó: “Queríamos con la familia tener un gesto de agradecimiento hacia la ciudad por todo el apoyo que nos brindaron en estos años, donde nos radicamos y llevamos adelante todos nuestros emprendimientos, y en este sentido consideramos útil avanzar con la adquisición de un camión autobomba forestal para donar al Cuartel de Bomberos de Junín”.



Seguidamente, Dimarco sostuvo que “gracias a esta unidad los bomberos van a poder entrar al 99% de los campos del Partido de Junín y de forma más rápida que con cualquier otro vehículo”, y agregó: “Posee una capacidad de carga de agua de 4.000 litros, con cinco o seis conexiones a manguera y equipamiento de última generación que es muy valorado dentro del ambiente de los bomberos”.





Por su parte, Juan Carlos Amengual, presidente de la Cooperadora del del Cuartel Bomberos de Junín, expresó: “Para nosotros es como un sueño cumplido y estamos muy agradecidos con la familia Dimarco, como también con el Municipio que nos apoya permanentemente. En nuestro caso aportamos para que haya mejoras permanentes en el Cuartel de Bomberos en lo que respecta a arreglos en habitaciones, oficinas, baños y demás, pero esto es un salto de calidad gigantesco que se hizo de una”.



Asimismo, Amengual declaró: “Quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta donación, que se realizó de forma directa, práctica y sin burocracia de por medio”, y aportó: “Como bien mencionó Eduardo, este camión posee muchas bondades y beneficios desde el punto técnico que redundarán en una optimización del servicio que se brinda hacia la comunidad”. Luego, indicó que “esta entrega se hace en el momento más oportuno por cómo se vienen propagando los incendios forestales en el país, sobre todo en la Patagonia y de esta manera vamos a estar muy preparados para dar respuestas a nivel local”.



A su turno, el intendente municipal Juan Fiorini expuso que “implementamos un trabajo conjunto con la familia Dimarco y con el Cuartel de Bomberos durante todo el año, pero en esta donación en particular constituye una grata noticia porque implica una devolución a la comunidad por medio del programa de Responsabilidad Social Empresaria, por parte de una empresa que produce y genera oportunidades y trabajo en Junín”.



Además, el jefe comunal subrayó que “los bomberos hacen un enorme trabajo todos los días para cuidar a los vecinos y dar respuesta ante incendios que se generan, y esta nueva unidad permitirá optimizar la respuesta ante una emergencia de estas características”.



“Nos pone muy contentos ver que en Junín hay privados que muestran un gran compromiso con la comunidad, es por eso que quisimos participar de este acto de entrega de este autobomba forestal que llegó como un regalo en vísperas del día de los Reyes Magos y agradecemos a Eduardo, Andrea y toda la familia Dimarco”, finalizó Fiorini.