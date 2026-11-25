La Laguna de Gómez volverá a tener acceso gratuito durante la temporada de verano 2026-2027. El Gobierno de Junín confirmó que mantendrá la decisión de no cobrar entrada al Parque Natural, una política que ya se había implementado en temporadas anteriores y que busca incentivar el turismo y atraer una mayor cantidad de visitantes.

La medida apunta a potenciar uno de los principales atractivos turísticos de Junín y favorecer el movimiento económico dentro del predio, especialmente en los sectores gastronómico, hotelero y de emprendimientos que desarrollan sus actividades en el balneario.

El anuncio se conoce en la previa de una nueva temporada estival, que tendría su inicio oficial el domingo 6 de diciembre, fecha en la que también se realizará el tradicional Festival del Parque, organizado por Mariano Guevara junto con el Municipio.

Según lo adelantado por el subsecretario de Turismo, Luis Bortolato, se trabaja en la puesta a punto de las instalaciones y en la infraestructura necesaria para recibir a turistas y visitantes. Entre los preparativos se contempla la disposición de seis torres de guardavidas, el acondicionamiento de siete baterías de baños públicos y la instalación de seis rampas de accesibilidad en las playas.

También funcionarán tres patios de food trucks, ubicados en las rotondas de los Pescadores y de los Navegantes y en el Paseo de las Gaviotas. A esto se sumarán los paseos gratuitos por el Centro de Interpretación, el Mumpa y la Estación Hidrobiológica, además de un esquema de recolección diaria de residuos con más de cien cestos de madera plástica reciclada.

Desde el área de Turismo señalaron que el objetivo es que la Laguna reciba una importante cantidad de público durante el verano, priorizando la seguridad y el cuidado del espacio.

Una temporada con mejores condiciones

La decisión de mantener el ingreso gratuito se da en un contexto diferente al de años anteriores, cuando la sequía había afectado fuertemente al espejo de agua. Entre fines de 2020 y principios de 2024, el fenómeno de La Niña y la falta de precipitaciones provocaron una marcada disminución del nivel de la laguna, perjudicando la pesca embarcada, los deportes náuticos y la actividad turística.

Las lluvias registradas durante 2025 permitieron revertir ese escenario y recuperar las condiciones del Parque Natural. Durante la temporada pasada, 2025-2026, la Laguna ya contaba con agua en su lecho y pudo retomar buena parte de su actividad turística y recreativa.

De cara al próximo verano, el desafío será aprovechar esas condiciones para consolidar la llegada de visitantes y generar un mayor movimiento para los prestadores y comerciantes que dependen de la actividad turística.

El Festival del Parque y otras actividades

El domingo 6 de diciembre, además del inicio previsto de la temporada, se realizará una nueva edición del Festival del Parque, con la participación de artistas locales y regionales. La programación incluirá al Ballet Achalay, Yanet Mayoral, Héctor Córdoba, Ballet Wipalla, La Tregua, Clasicanto y Seguidores del Atardecer.

Ese mismo día, desde las 10, también se desarrollará la Maratón Acuática organizada por Los Flamencos, con pruebas de 3.000, 1.000 y 500 metros.