Villalba: «El equipo sabe lo que se juega»

El mediocampista central de Sarmiento, Carlos Villalba, habló en el programa Línea de Juego sobre el momento del equipo y la importancia de enfrentar a Aldosivi, el próximo sábado. «La verdad que estamos muy bien. Hicimos una semana muy buena porque el equipo sabe lo que se juega este este fin de semana y esperemos que todo salga bien el sábado», afirmó el chaqueño, que debutó con la camiseta del Verde el 17 de febrero de este 2025 y desde ese momento solo se perdió el último encuentro del torneo pasado por acumulación de amonestaciones; además, siempre fue titular.

-¿Qué análisis hacés de este presente luego de un torneo en el que cambiaron al entrenador?

-Creo que es un partido clave para nosotros para salir de las últimos posiciones pero el grupo está haciendo bien las cosas y también estamos en un cambio, en una transición y sabíamos que no iba a ser de un día para otro la adaptación pero tenemos mucha esperanza y muchas ganas de sacar esto adelante.

-En cuanto al rendimiento, ¿pensás que deberían tener más puntos de los que tienen?

-Analizando los partidos que se dieron, verdad que sí, yo creo que muchos partidos merecímos ganar pero esto de fútbol, tenemos que tratar de sacar el partido que viene adelante para poder estar un poquito más tranquilos y empezar a pensar en otra cosa.

-¿El encuentro ante Aldosivi tiene más que ver con lo con lo simbólico, con anímico, ya que no va a definir nada en los inmediato?

-Es muy importante en lo anímico y también si ganás te vas a seis puntos, que es mucho en un torneo como el del fútbol argentino. Más como se están dando las cosas. Es fundamental para nosotros sacarlo adelante y en nuestra casa nos vamos a ser fuerte y a partir de eso empezar a crecer.

-Te tocó jugar con Sanguinetti, te toca jugar con Sava, sos uno de los que siempre está dentro del 11 inicial, ¿qué te pide Facundo, sobre todo en ese doble contención que suelen formar, a veces con Giménez y otras con Gómez?

-Lo primero que me pide es orden. Tratamos de adaptarnos rápido al cambio de técnico, pero creo que es eso: orden, mucha intensidad y en cuanto a los compañeros, vamos cambiando partido a partido ya que vamos viendo por dónde podemos atacar y por dónde le podemos jugar a los rivales.

Por Federico Galván.

Fotos: Mariano Morente.