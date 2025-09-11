Alerta en el puente Saavedra por el gran caudal de agua del Salado

Ante el paso de una importante masa de agua por el Río Salado, debido esto a la gran cantidad de agua que ingresa a nuestra cuenca por las últimas lluvias, y la decisión de la dirección de Hidráulica de realizar la apertura de las 6 compuertas de la Laguna de Gómez y también de las 6 de Carpincho, según protocolo, el Municipio, luego de solicitar autorización a provincia, comenzó a ejecutar tareas para alivianar la presión que hoy está ejerciendo esta masa de agua en el conocido Puente Saavedra.

También se informó que por pedido del Comité de Cuenca, la Autoridad del Agua comenzó a hacer pública la información sobre el manejo de las compuertas que realiza. A dicha información se puede acceder ingresando a https://ada.gba.gov.ar/cc_riosalado_subregiona1/

Los primeros trabajos tuvieron que ver con la realización de dos cortes que permitan alivianar el paso del agua por el puente y continuarán en los próximos días, donde la idea es realizar dos cortes más significativos, esta vez sí por donde hay más caudal y el paso del agua es más veloz.

Según se explicó, debido al gran caudal de agua que viene pasando por el Río Salado, ocasionado esto por las altos volúmenes de lluvias registrados en todo este último tiempo en la cuenca, recordando que en lo que va de este 2025 ya llovieron más de 1200 milímetros, el régimen promedio para todo un año. La dirección de Hidraúlica ha decidido concretar la apertura de las 6 compuertas de las laguna de Gómez y Carpincho, con lo cual, el volumen de agua que llega a la zona del Puente Saavedra, aguas abajo del Carpincho, es muy importante y además, el propio camino hace de retención.

Esta situación hídrica que presenta la cuenca, hizo tomar la decisión del Municipio de comenzar este miércoles con la realización de las primeras tareas tendientes a aliviar la presión que está recibiendo el puente. Dichas intervenciones tienen que ver con realizar dos pasos adicionales del agua, a ambos lados del puente, para duplicar el paso de agua y, como se dijo, alivianar la presión que hoy ejerce la masa de agua sobre el puente y la retención que hace el propio camino.

Comité de la Subregión A1 de la Cuenca Hídrica del Río Salado

Autoridades vigentes

Presidente: Erica Revilla, Intendenta de General Arenales;

Vicepresidente: Pablo Petrecca, Intendente de Junín;

Secretario: Nahuel Mittelbach, Intendente de Florentino Ameghino y;

Tesorero: Carlos Ferraris, Intendente Leandro N. Alem.

Integrado por los Municipios de: General Arenales, General Villegas, Leandro N Alem, Junín, Lincoln, Florentino Ameghino, Gral. Pinto, General Viamonte.

Manejo de compuertas

Resolución 804/14

Cuerpo de agua Fecha Cota Compuertas abiertas

Laguna Mar Chiquita 28 de agosto de 2025 76.48 mts. 4

Laguna de Gómez 28 de agosto de 2025 75.37 mts. 5 (parcialmente)

Laguna Carpicho 28 de agosto de 2025 69.38 mts. 2

Fuente laverdad