Laguna El Carpincho: Preocupa el caudal de agua que ingresa desde la provincia de Santa Fe

La cantidad de precipitación ya ha permitido recuperar el nivel de la laguna de Gómez luego de la sequía de 2022-2023 y ahora se está controlando diariamente el nivel para evitar complicaciones por la cantidad de agua que va ingresando desde la provincia de Santa Fe.

Luis Perón, presidente del Club de Pescadores de Junín, señaló en torno al nivel de la laguna El Carpincho que «las compuertas quedaron abiertas» comentó a JUNIN24 agregando que «estamos 36 centímetros sobre el vertedero, es demasiada agua pero se está controlando diariamente. Dejaron puertas abiertas en Mar Chiquita, en la laguna de Gómez abrieron las seis compuertas porque está sobrecargada y se sigue controlando porque está llegando mucha agua y si hace falta abrirán más compuertas».

«Seguimos cargados de agua, estamos manteniendo el nivel 35 a 36 centímetros sobre el vertedero. Por ahora no hay movimiento pero de acuerdo al informe que nos acercaron desde la Dirección de Hidráulica va a venir más agua desde la provincia de Santa Fe. En cuanto vean que se varíe un poco el nivel, desde Hidráulica se abrirán más compuertas», agregó Perón.

Comentó a este portal digital informativo el presidente del Club de Pescadores que «tenemos cuatro compuertas abiertas a un 60-70%, no están abiertas del todo, una abierta al 30% y otra cerrada. Lo idea es que estuviera 25 centímetros sobre el vertedero. Estamos pendientes pero estamos manteniendo el nivel», destacó.

